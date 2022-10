Por: Hugo Morales Lozano

Si nos pusiéramos a examinar todas las redes sociales de los negocios que existen a nivel global, sucederían dos cosas: nunca acabaríamos, y empezaríamos a agruparlas por el nivel de actividad, desde las cuentas que se crearon y jamás se actualizaron hasta aquellas que están al día con sus posts, por supuesto que habrán puntos intermedios, pero lo que quiero que entiendan es la naturaleza del contenido.

En términos esenciales, “vender” es un intercambio, cada vez que hacemos una publicación en redes estamos vendiendo algo, como persona o marca. No es necesario escribir la palabra “vendo”, de hecho se recomienda usar una técnica de “copywriting” (redacción persuasiva) para ser amigable con los clientes potenciales, si eres un restaurante sabrás que no eres el único, pero sí puedes compartir quién eres y por qué eres el mejor, esas ideas pueden marcar la diferencia y generarte rentabilidad.

En algún momento, estos tips empezarán a ser aplicados por varios restaurantes, y este es un punto donde mucha gente brinca, debido a que nadie quiere ser la imitación de alguien o algo, y la innovación se pierde en el camino… ¿Cuál es la clave aquí? Así como todos los restaurantes, por obvias razones, ofrecen comida, la clave está en diferenciarte, fijarte en los pequeños detalles, y hacerlo mejor, el problema no son los instrumentos de marketing digital, sino en cómo los usas.

Me ha tocado saber de gente que le hicieron la mejor sesión fotográfica de sus platillos y sus ventas eran otra historia, y lo mismo pero con diseños vectoriales y tipografías, no basta con sólo ser atractivo visualmente en las pantallas, hay que usar las redes sociales con propósito y estrategia; si apenas abriste tu negocio, deberás recordarle a tu audiencia en donde está ubicado en un horario popular, no es lo mismo la actividad en Internet a la 1 de la tarde que a la 1 de mañana.

Darle un objetivo a tus publicaciones es indispensable, se vuelve útil cuando le informas a tu audiencia sobre un tema específico, y efectivo porque cuentas con pocos segundos para generar un impacto visual, a veces “menos es más”, y el error que más se comete es querer hablar de t-o-d-o en una sola publicación, puede ser válido si quieres mostrar todas tus promociones, sin embargo, la gente te hará más caso si dedicas un tema diferente en cada edición.

Ahora, la próxima vez que vayas a publicar en tus redes, piensa primero qué quieres lograr y cómo lo vas a comunicar, porque fotos y diseños hay en todas partes, tu estilo y la parte técnica hará que destaques de la competencia.

