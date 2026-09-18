Recurrió Lady Gaga a gestación subrogada

CDMX.- Lady Gaga y Michael Polansky se convirtieron en padres de su primera hija, Rose Bean Polansky, quien nació mediante gestación subrogada, de acuerdo con información publicada por TMZ, medio que tuvo acceso al certificado de nacimiento de la bebé.

Según el documento, Rose nació el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai, ubicado en Los Ángeles. Hasta el momento, la cantante y su pareja no han realizado declaraciones públicas sobre las razones por las que decidieron recurrir a este procedimiento.

A lo largo de los años, Gaga ha hablado abiertamente sobre algunos de sus problemas de salud, entre ellos la fibromialgia, una afección relacionada con dolor generalizado y agotamiento. La artista abordó el padecimiento en su documental de Netflix Gaga: Five Foot Two, estrenado en 2017.

En 2020, durante una conversación con Oprah Winfrey, la intérprete de “Bad Romance” relató la intensidad del dolor que experimentaba y aseguró que en aquel momento tenía molestias de pies a cabeza. En 2025 señaló que la fibromialgia se encontraba controlada, aunque todavía enfrentaba algunos días con dolor.

Gaga y Polansky habían mantenido un perfil discreto durante los últimos meses, lo que les permitió vivir la llegada de su primera hija alejados de la atención pública. La pareja tampoco había dado a conocer previamente detalles sobre el nacimiento de la pequeña.