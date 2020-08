Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La falta de acceso a tecnología, brindar mayor tiempo del habitual a las labores escolares y la interacción a distancia fueron los principales retos que aseguraron enfrentar maestros de Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz en el inicio del ciclo escolar 2020-2021 a distancia.

Coincidieron en que la comunicación con los padres de familia a través de herramientas como la mensajería instantánea o correo electrónico será vital para el progreso del alumno.

“Mayormente estamos trabajando con el programa de Aprende en Casa II, y es desde donde nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico. Imagínese hacer un diagnóstico a distancia. Más que nada, en preescolar, la evualación es cualitativa, a través de la obeervación (…). Al no estar presentes es un poco difícil”, explicó Leyvi Herrera Pérez, maestra del Jardín de Niños “Socorro de Lourdes Azueta Marzuca”, en Solidaridad, Quintana Roo.

“Les solicitamos a los papás que nos envíen evidencias, a través de una foto de la tarea por medio de WhatsApp o correo electrónico. Vamos a formar un expediente virtual de los niños y tener herramientas necesarias para poder evaluar”.

En el puerto de Veracruz, la maestra de preescolar Andrea Delgado decidió realizar sus propios videos, apegados al programa de la SEP destinado para tercer grado, para que aprendan a distancia sus alumnos del Jardín ‘Presidente John F. Kennedy’.

“Como los niños no tienen computadora, muchos no tienen internet, las mamás tienen celular, nos hemos estado comunicando por WhatsApp; esa ha sido mi fuente de comunicación”, narró la profesora tras señalar que cinco de 18 papás pudieron ver Aprendiendo en Casa I.

En Oaxaca, la directora de la secundaria particular ‘Colegio Internacional del Pacífico’, Martha Navarrete Jaramillo, coincidió en que el proceso escolar ahora es dificíl porque la situación socioeconómica no permite a todos los alumnos tener las mejores condiciones en casa para estudiar.