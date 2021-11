Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recurrido en dos ocasiones ante la Corte en un intento por frenar recortes presupuestales, sin lograrlo.

Ante el recorte por 4 mil 913 millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados, el INE acudirá en los próximos días ante el Poder Judicial para que le garanticen los 3 mil 830 millones de pesos necesarios para realizar la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, si se reúnen las firmas.

Los consejeros argumentarán que «nadie está obligado a lo imposible», pues presupuestaron dicho ejercicio y no se les dio el dinero, y tampoco pueden recortar o suspender otras actividades sustanciales.

Por ello, confían que antes de que concluya el año, ante la urgencia de conocer en qué circunstancia debe realizarse la revocación, la Corte se prenuncie.

En 2019, los legisladores recortaron al órgano electoral 950 millones de pesos en su gasto 2020, por lo que el Instituto recurrió a la Corte.

Sin embargo, el alto tribunal determinó no conceder la suspensión de la medida mientras resolvía la controversia de fondo, sólo ordenó que se respetarán los salarios de los consejeros que ganan más que el Primer Mandatario, mientras emitía una sentencia definitiva.

Lo mismo sucedió en 2020, cuando el INE cuestionó el recorte por 870 millones de pesos, y la Corte sólo avaló no tocar las remuneraciones del personal del Instituto.

Ahora, pese a haber enviado la programación de gastos puntuales, los legisladores no les dieron recursos.