José de Jesús López de Lara

Agentes del Grupo de Localización de Vehículos de la PDI catearon un taller mecánico ubicado en el poblado de Pilotos, perteneciente al municipio Real de Asientos, donde lograron detener a una persona sospechosa de pertenecer a una banda de robacoches, además de que se hizo el aseguramiento de seis unidades automotrices que contaban con reporte de robo vigente.

Quien ya se encuentra en custodia de los agentes de la FGE, y sujeto a investigación, es un individuo identificado como Yoshio, a quien, además, le aseguraron un envoltorio con metanfetamina.

Todo se originó a raíz de que agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI arrestaron a una persona del sexo masculino que se dedicaba a comprar vehículos con reporte de robo, los cuales, posteriormente, “remarcaba” y llevaba a vender al estado de Zacatecas.

Este individuo reveló que las unidades automotrices robadas las adquiría en un taller mecánico ubicado en la carretera estatal No. 43, a la altura del poblado de Pilotos, en el municipio Real de Asientos.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Robo de Vehículos de la PDI solicitó una orden de cateo para dicha finca, la cual fue otorgada por el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial con sede en el municipio de Pabellón de Arteaga.

De esta forma, los agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI, con apoyo de agentes del Grupo Canino K-9 de la FGE, se trasladaron al poblado de Pilotos, donde ubicaron el taller mecánico señalado por el detenido.

Justo en ese momento, se percataron de que salía una camioneta Nissan pick up, modelo 1992, color blanco y con placas de circulación FNw-8717 del estado de Texas, Estados Unidos, la cual se alejaba del lugar, por lo que los policías investigadores la interceptaron y procedieron a detener al conductor, que se identificó como Yoshio.

Cuando esta persona fue sometida a una revisión corporal, le encontraron, entre sus pertenencias, una parafernalia que es utilizada para el consumo de “cristal”. Asimismo, en el interior de la camioneta, se localizó un envoltorio conteniendo 4 gramos de metanfetamina y un engomado del estado de Jalisco que corresponde a una unidad automotriz con reporte de robo.

Una vez que se llevó a cabo el cateo en el taller mecánico, se localizaron cinco unidades automotrices con sus números de serie remarcados y con reporte de robo vigente.

Así fue como se hizo el aseguramiento de una camioneta Chevrolet Silverado pick up, modelo 2000, color tinto, sin placas de circulación; una camioneta Chevrolet Silverado pick up, color blanco y con placas de circulación del estado de Georgia, Estados Unidos, reportada como robada en Aguascalientes. Una camioneta Nissan pick up, modelo 1993, color gris, sin placas de circulación, robada en Aguascalientes; un vehículo Nissan Tsuru, modelo 1989, color rojo, sin placas de circulación y una camioneta Chevrolet S-10 pick up, color gris y sin placas de circulación, con reporte de robo en el estado de Zacatecas.

El taller mecánico fue asegurado y quedó bajo resguardo de policías preventivos de Asientos.