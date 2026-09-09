A tres años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el Frente Nacional por la Familia cuestionó el contenido de los libros de texto gratuitos y sostuvo que el modelo educativo incorporó una carga ideológica en detrimento de las materias básicas.

El coordinador del organismo, Jaime Castro Chávez, señaló que los materiales presentan enfoques vinculados con la izquierda, el socialismo y la ideología de género.

El dirigente afirmó que asignaturas como matemáticas, lectoescritura, historia y ciencias perdieron peso al ser integradas en campos formativos y proyectos interdisciplinarios.

Desde la perspectiva del Frente, esta modificación habría contribuido al deterioro de habilidades académicas como la comprensión lectora y la resolución de operaciones matemáticas, además de repercutir en el desempeño de los estudiantes en evaluaciones internacionales.

Castro Chávez atribuyó parte de esta orientación al diseño de los materiales durante la gestión de Marx Arriaga al frente del área de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, a quien el organismo identifica como uno de los principales impulsores del enfoque cuestionado.

El Frente Nacional por la Familia consideró que el anuncio de nuevos libros específicos de historia de México, matemáticas y lectoescritura representa una rectificación de la política educativa aplicada durante los últimos tres años, así como una señal de que deben recuperarse los contenidos de cada disciplina.

La organización también rechazó los contenidos relacionados con sexualidad, identidad y formación moral, al sostener que el Estado no debe desplazar a los padres de su responsabilidad en la educación de sus hijos. Para el organismo, la discusión sobre la NEM debe centrarse ahora en recuperar los aprendizajes fundamentales y delimitar el papel de las familias y las autoridades educativas.