El huracán que golpeó a Acapulco es el más fuerte de categoría 5 que pega en una ciudad cercana al millón de habitantes. Acapulco es el 80% de la economía del estado de Guerrero, si muere Acapulco muere Guerrero. Y Guerrero ha sido escenario de problemas sociales muy agudos. Recordemos que en los años 70 hubo guerrillas en Guerrero. En los años 90 hubo un episodio llamado “Aguas Blancas” de una masacre que le costó el trabajo a un secretario de Gobernación. Ahí mismo en Guerrero en Ayotzinapa en 2014 inició la debacle de Peña Nieto, ahora es el efecto más devastador sobre una economía local, que puede llevar no sólo a que Acapulco se muera, sino a que haya un estallido social. Además del tema de la empatía humanitaria que todos queremos tener, hay una cuestión de sobrevivencia social y un asunto incluso de seguridad nacional.

El presidente López Obrador presentó un programa de recuperación. Claro que tiene cosas positivas, pero es un programa de seis meses que busca básicamente traer paliativos al sufrimiento inmediato de las personas. Por supuesto no podemos estar en contra, pero es un programa pequeño para cruzar el charco. Acapulco requiere recuperar el dinamismo. Hay muchos hoteles, restaurantes, la economía de las playas que requieren que esa industria se reactive. Y esa industria no se va a reactivar dándoles 8 mil pesos para que pinten su casa. Esa economía requiere un plan mini Marshal como el que existió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para restaurar, relanzar, recuperar Acapulco y eso no se va a lograr si López Obrador anuncia programas sociales, requiere la confluencia de empresarios, organismos civiles, organismos internacionales, o sea un gran plan. Es una gran oportunidad también.

Este huracán que se llevó muchas viviendas podría también ser una gran oportunidad para extirpar al crimen organizado de Acapulco. Podría ser también una gran oportunidad para sentar nuevas bases de gobernabilidad en el estado, para construir verdaderamente un turismo que sea socialmente equitativo para todos, incluyente. De tal forma que ojalá el gobierno nuevo de 2024, sea quien gane, pueda ver esto como una oportunidad de desarrollo social. Desafortunadamente López Obrador, como siempre lo ha hecho, quiere monopolizar la acción del estado, quiere que el gobierno resuelva todo, pero desafortunadamente no tienen el dinero, no tienen ni la capacidad de resolver un desafío de esta magnitud. Y además tiene el afán de manejar esto para un beneficio político partidista. Pues sin duda es probable que lo que él esté pensando siempre es en esto.

Indudablemente que Morena y el gobierno pagarán un costo electoral no sabemos de qué tamaño, pues siempre que ocurre un desastre natural se quedan desnudos los pecados. Antes de este desastre natural ya sabíamos que en Guerrero no hay gobierno. Sólo es importante recordar que desde hace 50 años siempre ha habido problemas de gobernabilidad, en esta ocasión hay una gobernadora que fue impuesta por el capricho de su papá, el cenador Félix Salgado Macedonio no pudo ser el candidato a gobernador porque no cumplía los requisitos e impuso a su hija con la complacencia de López Obrador. Cuando ese es el origen de un gobierno, el gobierno no puede funcionar bien. El gobierno municipal de Acapulco es inexistente de tal forma que el primer problema de Acapulco es que no hay gobierno, hay mucho crimen, hay poco gobierno, hay un presidente que es sumiso ante este tipo de cosas, pero creemos que Acapulco es más importante que López Obrador, que Morena y es una oportunidad. Acapulco ha sido un símbolo internacional, cultural. Hace 70 años Acapulco ya era un símbolo global y posiblemente una de las marcas internacionales más reputadas del país en los años 50 del siglo pasados.

Recuperar Acapulco es recuperar a México, por ello es importante que el gobierno recapacite, que el sector empresarial se sume y que esto sea una causa transexenal.