Un automóvil que había sido reportado como robado momentos antes fue localizado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en calles del ejido Salto de Ojocaliente.

Se trata de un Volkswagen Vento blanco, modelo 2020, que fue encontrado sobre la calle José María Morelos, en el cruce con De las Torres, estacionado en sentido contrario y obstruyendo parcialmente la circulación vehicular.

La posición del automóvil llamó la atención de los uniformados que patrullaban la zona. Al inspeccionar la unidad, detectaron que sus características coincidían con las de un vehículo cuyo robo había sido reportado recientemente.

Los oficiales consultaron los datos del automóvil con la central de radio, donde se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

El vehículo fue asegurado y trasladado en una grúa a una pensión, donde quedó a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.