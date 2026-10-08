Un automóvil con reporte de robo fue localizado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Aguascalientes en calles del fraccionamiento José Guadalupe Peralta. La unidad tenía placas que correspondían a otro vehículo.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles José Trinidad Vela Salas y Desiderio Macías Silva, donde los uniformados detectaron un Nissan Tsuru gris, modelo 2008, que se encontraba mal estacionado y con el cofre entreabierto.

Las condiciones en las que estaba el automóvil llamaron la atención de los policías, quienes decidieron revisar sus datos. Al consultar el número de serie en el sistema, confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo.

Durante la inspección también descubrieron que la placa de circulación estaba sobrepuesta, pues correspondía a otro automóvil particular.

Ante estas irregularidades, los oficiales solicitaron una grúa para retirar el Tsuru y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Por instrucciones de la autoridad ministerial, el vehículo fue trasladado a una pensión, donde permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.