Una mujer que caminaba por calles del fraccionamiento Nazario Ortiz Garza reconoció su motocicleta, previamente reportada como robada, dentro de un domicilio, lo que derivó en la intervención de policías municipales y el aseguramiento de la unidad.

Los oficiales acudieron a la calle Germán Arias Mújica después de recibir el reporte sobre la ubicación del vehículo. En el lugar se entrevistaron con Carmen, quien señaló que mientras caminaba por la zona observó su motocicleta Italika, modelo 2025, roja con negro y sin placas de circulación.

La unidad se encontraba dentro de un inmueble. Una persona que atendió a los uniformados indicó que la motocicleta había sido llevada hasta ese sitio por su hermano. Posteriormente, con la autorización correspondiente, el vehículo fue sacado a la vía pública para realizar las diligencias.

Al consultar sus datos en el sistema, los policías confirmaron que la Italika tenía un reporte de robo vigente, por lo que quedó asegurada.

La motocicleta fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su posterior devolución a su legítimo propietario.