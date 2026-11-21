Una motocicleta que minutos antes había sido reportada como robada fue localizada envuelta en llamas en calles de la colonia Ejidal, en el municipio de Jesús María. Elementos del Mando Coordinado detectaron la unidad durante un recorrido de vigilancia y solicitaron la intervención de los bomberos.

El hallazgo ocurrió sobre la calle 20 de Noviembre, donde los uniformados observaron que una motocicleta Italika, modelo 2026, en colores verde y negro, estaba siendo consumida por el fuego.

Ante esta situación, solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales de Jesús María, quienes acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas, aunque la unidad ya presentaba daños ocasionados por el incendio.

Al verificar los datos de la motocicleta con el Centro de Comando de la Policía Estatal, los oficiales descubrieron que correspondía a una unidad que apenas unos minutos antes había sido reportada como robada por su propietaria.

Tras confirmar el reporte, los policías aseguraron la motocicleta y la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

La unidad permanecerá bajo resguardo de la autoridad ministerial hasta que sea entregada a quien acredite legalmente su propiedad.