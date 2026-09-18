Una pareja fue detenida por policías estatales luego de que presuntamente sustrajera de un vehículo una caja con ocho dispositivos de localización, valuados en aproximadamente 32 mil pesos, en el Barrio de Guadalupe.

El operativo se desplegó después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibieran el reporte de un robo sobre la calle San Marcos. En el lugar, el afectado informó que del interior de su automóvil había desaparecido una caja con los dispositivos y señaló a dos personas que habían sido vistas cerca de la unidad.

Con las características proporcionadas, los oficiales fueron tras un hombre y una mujer que se alejaban de la zona y lograron darles alcance metros adelante.

Los sospechosos se identificaron como Alexis “N”, de 31 años, y Rebeca “N”, también de 31 años y originaria de Tepic, Nayarit. De acuerdo con el reporte oficial, durante la revisión les encontraron una caja que contenía los ocho dispositivos señalados por el afectado, por lo que ambos fueron detenidos.

La pareja y los objetos recuperados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de robo equiparado y se determinará su situación jurídica.