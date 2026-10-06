Un automóvil que había sido robado con violencia en San Luis Potosí fue localizado abandonado en calles de la colonia España, luego de que las cámaras de videovigilancia del C5i detectaran su circulación.

La alerta se generó cuando monitoristas identificaron un Kia gris, con placas de San Luis Potosí, cuyos datos indicaban que contaba con reporte de robo vigente. Policías estatales que realizaban labores de vigilancia recibieron las características de la unidad y comenzaron su búsqueda.

Minutos después, al recorrer la calle Málaga, los uniformados ubicaron un Kia Río gris que coincidía con el vehículo señalado. La unidad se encontraba abandonada y no se reportaron personas detenidas durante la intervención.

Al consultar sus datos en Plataforma México, los agentes confirmaron que se trataba del automóvil reportado como robado con violencia el pasado 14 de marzo en San Luis Potosí.

El Kia fue asegurado y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, donde permanecerá hasta que sea entregado a quien acredite legalmente su propiedad.