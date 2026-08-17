Recuperan Golf robado en La Huerta

Un Volkswagen Golf que contaba con reporte de robo vigente fue localizado aparentemente abandonado en calles del fraccionamiento La Huerta, donde policías municipales de Aguascalientes procedieron a su recuperación.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre avenida Ferrocarril, a la altura del cruce con la calle Sarh. En ese punto, los uniformados detectaron un Volkswagen Golf gris, modelo 2001, que se encontraba abierto y sin alguna persona que se hiciera responsable de él.

Los oficiales descendieron de la patrulla para revisar la unidad y posteriormente consultaron sus datos en el sistema. La búsqueda confirmó que el automóvil tenía un reporte de robo vigente.

Ante el resultado, el Golf fue asegurado y trasladado a una pensión, donde quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad competente.

Las investigaciones continuarán para realizar los trámites correspondientes y posteriormente devolver el vehículo a su legítimo propietario.