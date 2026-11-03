Un joven de 19 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Rincón de Romos, luego de que lo sorprendieran conduciendo una camioneta que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Zacatecas.

La intervención ocurrió sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de El Bajío, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron una camioneta Ford negra, modelo 2011, con placas de Texas.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas, por lo que los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva.

El individuo se identificó como Diego “N”, de 19 años. Al consultar sus datos y los de la unidad en el sistema Plataforma México, los policías descubrieron que la camioneta tenía un reporte de robo vigente en Zacatecas.

Ante esta situación, el joven fue asegurado y trasladado, junto con el vehículo recuperado, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.