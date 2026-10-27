Elementos del Mando Coordinado recuperaron nueve neumáticos para vehículos de la marca Honda, presuntamente robados de un tren de carga que circulaba con dirección al norte del país. Las llantas fueron encontradas abandonadas junto a las vías ferroviarias, en el municipio de Cosío.

El hallazgo ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia por un camino de terracería paralelo a las vías del tren, a la altura de la comunidad Soledad de Abajo.

Durante el patrullaje, los policías detectaron varios neumáticos tirados a un costado de las vías, por lo que detuvieron su marcha para inspeccionar el lugar y verificar la procedencia de la mercancía.

Mientras efectuaban la revisión, el encargado de la vía ferroviaria de la División Monterrey se acercó a los oficiales y les informó que habían sustraído varias llantas de los vagones del ferrocarril.

Tras revisar la zona, los uniformados contabilizaron nueve neumáticos que coincidían con la mercancía reportada como robada.

Sin embargo, debido a que no existía una denuncia formal ni una carpeta de investigación abierta por estos hechos, los policías entregaron las llantas en el mismo sitio a Israel N., encargado de la Administración de Personal Ferroviaria de la División Monterrey.