Una Hummer H2 de color negro, robada en el estado de Jalisco y con alteraciones en su número de serie, fue localizada por elementos de la Policía Estatal en calles del oriente de la ciudad de Aguascalientes.

El hallazgo ocurrió sobre el bulevar Guadalupano, a la altura del fraccionamiento CNOP Oriente, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron que el vehículo se encontraba mal estacionado.

Al acercarse para inspeccionar la unidad, los agentes descubrieron que su número de serie presentaba alteraciones, por lo que consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México.

La búsqueda confirmó que la Hummer contaba con reporte de robo vigente y estaba relacionada con una carpeta de investigación abierta en el estado de Jalisco, por lo que los policías procedieron a su aseguramiento.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para su posterior devolución a quien acredite la legítima propiedad.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este hallazgo.