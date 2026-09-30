Policías Estatales de Carreteras recuperaron en Aguascalientes una camioneta de carga que horas antes había sido robada con violencia sobre la autopista federal 45 Sur, a la altura de León, Guanajuato. La mercancía que transportaba también fue localizada.

El reporte llegó al Servicio de Emergencia 911 luego de que el conductor de una unidad Ford blanca, con placas del Estado de México, solicitara apoyo de las autoridades de Aguascalientes.

De acuerdo con la información proporcionada, durante la madrugada el chofer fue despojado de la camioneta y de la carga que transportaba mientras circulaba por la autopista de cuota en León. El conductor fue liberado horas después.

Entre lo robado había un horno de convección de 12 charolas, tres revolvedoras, una batidora de 30 kilogramos y una revolvedora de 100 kilogramos.

Los policías iniciaron un rastreo y, con apoyo de herramientas tecnológicas, localizaron la camioneta abandonada sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad Venustiano Carranza.

Las labores continuaron en el sector hasta que los uniformados ubicaron, dentro de un domicilio, los objetos que habían sido sustraídos de la unidad.

La camioneta y la mercancía fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y quedaron a disposición del Ministerio Público. Las investigaciones continuarán para esclarecer el robo y los bienes serán entregados a quien acredite legalmente su propiedad.