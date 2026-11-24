Una bicicleta robada de un domicilio del fraccionamiento Pirules fue recuperada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes la encontraron dentro de una vivienda abandonada. Los presuntos responsables no fueron localizados.

El reporte movilizó a los uniformados hasta el cruce de las calles Orquídeas y Dalias, donde los afectados denunciaron que un hombre y una mujer presuntamente habían sustraído una bicicleta negra de la marca RDK.

Gracias a la información proporcionada por vecinos de la zona, se logró establecer que la unidad había sido llevada a una vivienda tipo dúplex que se encontraba deshabitada sobre la misma calle.

Los policías ingresaron al inmueble y, tras inspeccionar las habitaciones, localizaron la bicicleta, aunque no encontraron rastro de los sospechosos.

La unidad fue devuelta a su propietario, mientras que los elementos municipales continuaron con la búsqueda de los presuntos responsables, sin que se reportaran detenciones.