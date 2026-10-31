Un joven de 22 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal cuando circulaba a bordo de una camioneta con reporte de robo vigente sobre la carretera federal 45 sur, en Aguascalientes.

El vehículo, una Dodge Durango en color gris oscuro y con placas de Aguascalientes, fue detectado por monitoristas del C5i, quienes identificaron una alerta de robo y notificaron a los policías estatales de carreteras para que procedieran a su localización.

Tras desplegar un operativo de búsqueda por la zona, los uniformados ubicaron la camioneta cuando se aproximaba a la Puerta de Seguridad Sur, donde le marcaron el alto al conductor para someter la unidad a una revisión.

Al volante se encontraba Félix N, de 22 años, originario de la Ciudad de México, quien fue sometido a una inspección preventiva mientras los oficiales consultaban los datos de la camioneta en el Sistema Plataforma México.

La revisión confirmó que la Dodge Durango contaba con reporte de robo vigente, por lo que el conductor fue detenido y trasladado, junto con la unidad recuperada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, mientras que la camioneta permanecerá bajo resguardo hasta que sea entregada a quien acredite legalmente su propiedad.