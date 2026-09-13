Un Chevrolet Corvette con reporte de robo vigente en Texas, Estados Unidos, fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Estatal en avenida Convención de 1914.

El automóvil deportivo, de color blanco, llamó la atención de los uniformados durante un recorrido de vigilancia debido a que se encontraba mal estacionado a la altura del número 1505 de dicha avenida.

Los policías se acercaron para revisar la unidad y consultaron su número de serie en el Sistema Plataforma México. La verificación arrojó que el Corvette era buscado por las autoridades debido a un reporte de robo vigente en el estado de Texas.

La inspección reveló además otra irregularidad: el número de motor no coincidía con el número de serie del automóvil, por lo que los agentes procedieron a asegurarlo.

La unidad fue retirada del lugar y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

El vehículo permanecerá bajo resguardo de la autoridad ministerial y será entregado a quien acredite legalmente su propiedad.