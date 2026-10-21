Una camioneta que contaba con reporte de robo vigente fue recuperada por elementos de la Policía Estatal cuando circulaba por el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que las cámaras de vigilancia del C5i detectaron su presencia en la carretera federal 45 norte.

Se trata de una Ford Expedition, color blanco y sin placas de circulación, cuya detección generó una alerta entre los cuerpos de seguridad, por lo que uniformados de la Comisaría Regional desplegaron un operativo de búsqueda en la zona norte del estado.

Fue sobre la carretera estatal número 19, a la altura del kilómetro 000+500, donde los policías ubicaron la unidad en movimiento y le marcaron el alto a su conductor para realizar una revisión preventiva.

Al volante se encontraba Saúl «N», de 41 años de edad, mientras que la consulta de los datos de la camioneta en el Sistema Plataforma México confirmó que tenía un reporte de robo vigente y una carpeta de investigación iniciada en enero de 2026.

Ante estos antecedentes, los oficiales procedieron al aseguramiento de la Ford Expedition, que fue trasladada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía de Control Regional de Pabellón de Arteaga.

La unidad permanecerá bajo resguardo de la autoridad ministerial hasta que sea entregada a quien acredite legalmente su propiedad.