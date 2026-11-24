Dos sujetos fueron detenidos por policías estatales en la comunidad de San José de la Ordeña, en Aguascalientes, tras ser sorprendidos mientras transportaban diversos objetos relacionados con una investigación por robo domiciliario.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Comisaría Metropolitana realizaban un recorrido de vigilancia por un camino de terracería, donde detectaron una camioneta Dodge Ram, color café y con placas de Zacatecas, cuyos ocupantes adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Los uniformados interceptaron la unidad y sometieron a una inspección preventiva a quienes se identificaron como Isaac N., de 19 años, y Alberto N., de 36.

En la caja de la camioneta encontraron una bomba de filtro, un filtro de agua, una bomba de agua, una carretilla con herramienta y una planta de luz, objetos cuya propiedad ninguno de los dos pudo acreditar.

Al verificar los bienes, los policías descubrieron que estaban relacionados con una carpeta de investigación abierta por un robo domiciliario, por lo que procedieron a detener a ambos sujetos.

Los individuos fueron trasladados junto con la camioneta y los objetos recuperados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.