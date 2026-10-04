Recuperan ‘Avengers’ primer puesto en taquilla histórica

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma
CDMX.- Avengers: Endgame recuperó el título de la película más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, al superar nuevamente a Avatar gracias a su reestreno en cines durante 2026.
La producción de Marvel Studios, estrenada originalmente en 2019, acumula ahora una recaudación estimada de 2 mil 925.5 millones de dólares, frente a los 2 mil 923.7 millones de Avatar, dirigida por James Cameron.
El nuevo impulso llegó con Avengers: Endgame – Bonus, que regresó a las salas más de siete años después de su lanzamiento original y añadió alrededor de 126 millones de dólares a su recaudación histórica: 36.2 millones en Norteamérica y 89.8 millones en mercados internacionales.
Endgame ya había conquistado el récord mundial en 2019, pero Avatar recuperó posteriormente el primer puesto gracias a diversos reestrenos.
El regreso de la cinta ocurre mientras Marvel prepara Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre. La versión Bonus también incluyó material adicional relacionado con la próxima entrega.
Doomsday reunirá a personajes y equipos de distintas franquicias del universo Marvel, entre ellos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Wakanda, los Thunderbolts y Talokan, aumentando la expectativa entre los seguidores de la saga.