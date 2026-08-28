Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el Estado mexicano ha recuperado 5.8 millones de dólares por 12 propiedades vinculadas al caso de desvío de recursos ligado al ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Desde Palacio Nacional, Reyes Colmenares explicó que el Estado recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares por una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades vinculadas al caso.

«El 25 de agosto de 2026, el Estado mexicano recibió recursos con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades en Florida de la familia Weinberg, quedando pendiente la liquidación de otros activos», compartió.

«La recepción de estos recursos en la tesorería de la Federación se realizó a través de la gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera y es de destacar que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano», agregó.

El funcionario explicó que la UIF presentó una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, para recuperar activos desviados, en donde «se reconoció legitimidad al Estado Mexicano para litigar el caso».

«La sentencia condena a los demandados a pagar al Estado mexicano por resarcimiento de los daños patrimoniales derivados de conductas ilícitas», señaló.

Apuntó que el pasado 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas a Genaro García Luna.

«Estas acciones de inteligencia financiera y seguimiento legal se han traducido en resultados concretos para la recuperación de activos a favor del Estado mexicano», destacó.