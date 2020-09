Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reclutó durante 2019 y en el primer semestre de este año a un total de 43 mil 896 efectivos.

La cifra es casi similar a la cantidad de elementos que proporcionó la dependencia militar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para conformar la Guardia Nacional (GN), que fue de 43 mil 663 elementos.

En un reporte solicitado vía Transparencia, la Sedena reportó que dieron de alta a 28 mil 467 civiles a sus filas en 2019 y 15 mil 429 nuevos reclutas de enero al 15 de junio de este año.

El instituto armado presumió que también captó y capacitó a 14 mil 833 jóvenes civiles en 2019 para la GN y en este año, con corte hasta julio, sumó 9 mil 465 nuevos elementos adiestrados para esa nueva corporación de seguridad.

En total se ha adiestrado a 68 mil 194 jóvenes tanto para sus cuarteles como para la GN, cifra superior a la que tiene desplegada la Sedena de manera permanente en sus 12 Regiones Militares, 46 Zonas Militares, 19 Bases Aéreas y 15 Guarniciones (que se ubican en las fronteras) en el país, y que asciende a los 65 mil 828 elementos.

“A mí se me hace muy raro que, de repente, surja una cantidad enorme de militares ¿Cuál fue el impacto real en la Sedena sobre los elementos pasaron a ser parte de la GN? Y la GN no se ve que haya incrementando”, advirtió Guillermo Garduño, académico de la UAM.

“Por otro lado tenemos a una gran cantidad de elementos de la Policía Federal que rechazaron su transferencia a la GN. Me parece que aún hay una duplicidad en las cifras porque no sabemos quién está considerado en la GN y quién en las filas del Ejército”.

El experto en seguridad nacional indicó que no existe por parte de la Sedena y de la SSPC información sobre cómo están trabajando con respecto a su personal y quién realmente está al mando de los elementos.

Tampoco se explica de dónde salieron tantos jóvenes para nutrir los batallones militares y la GN.

“¿De dónde están reclutando? Es un reclutamiento bárbaro. Ahora dónde quedó la promesa de que en la medida de que se fuera nutriendo a la GN los militares que estaban en ella iban a regresar a las filas del Ejército”, reprochó Garduño.

Para Javier Oliva, experto en temas militares, el empleo constante de soldados en la 4T refleja que existen áreas de la Administración Publica que están colapsadas por ineptitud, por burocratismo o corrupción, y que algunas tareas tienen que ser asumidas por el personal castrense.

“Entonces este incremento de tropas me parece que va en función por ese lado y desde luego, con la agenda de seguridad nacional, del resguardo instalaciones estratégicas, y por el otro lado de los desafíos que está implicando lo complejidad en las organizaciones criminales, como el incremento del poder de fuego”.

Actualmente la Sedena cuenta con 214 mil 157 plazas.

No obstante, en una respuesta de información la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en sus cuarteles existen por ahora 165 mil 454 elementos disponibles para efectuar distintas misiones.