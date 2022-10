Guadalupe Selene Velasco García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Dos días después de que afirmó que la Fórmula 1 es un evento al que no le gusta acudir y lo calificó de «bastante fifí», este miércoles la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reculó y se dijo feliz por el evento.

Durante su conferencia de prensa, frente al representante de Airbnb con quien anunció impulso a la renta de viviendas en zonas como la Roma y Condesa, Sheinbaum dijo que quería abordar sus declaraciones.

«Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México», dijo sonriendo.

La Mandataria dijo que le han reportado altos niveles de ocupación hotelera por el evento automovilístico previsto para el fin de semana y arguyó que su declaración se refería a los boletos que se regalan al Gobierno de la CDMX que antes se quedaban entre privilegiados y funcionarios y ahora se le dan a personas.

«Ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto en Fórmula 1 porque pues son boletos muy caros, a eso nos referíamos, entonces, por supuesto que estamos contentos de que esté Fórmula 1 aquí», añadió.

El lunes 24 de octubre, Sheinbaum se refirió a la Fórmula 1, dijo que a ella no le gustaba y al señalar el costo del acceso, lo calificó como «bastante fifí».

«A mi no me gusta ir a la Fórmula 1. A mi no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso no, no, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso. Es un evento que cuesta, no sé, ¿Cuánto cuesta el boleto? Es bastante fifí el evento», dijo el lunes.

En 2019, la Jefa de Gobierno acudió a la F1 y compartió selfies que ella se tomó al lado del piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez.

«Es muy importante para la Ciudad, representa muchísimo en términos de derrama económica, turismo», dijo Sheinbaum, en octubre de 2019.