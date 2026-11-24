A menos de dos meses de que el Congreso del Estado aprobara limitar los incrementos anuales de las rentas de vivienda a la inflación, el diputado panista Adán Valdivia López presentó una iniciativa para eliminar esta restricción del Código Civil de Aguascalientes, pese a que figuró entre los legisladores que originalmente impulsaron la reforma.

El decreto 625 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 2 de noviembre y entró en vigor al día siguiente. Estableció que los contratos de arrendamiento de vivienda deben pactarse en moneda nacional, que las rentas solo pueden incrementarse una vez al año sin superar la inflación del año inmediato anterior.

Sin embargo, la disposición generó reservas entre representantes del sector inmobiliario en declaraciones retomadas por Nexus 54 de El Heraldo de Aguascalientes.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Mauricio Peña Méndez, cuestionó el establecimiento de límites generalizados y sostuvo que los precios deben responder a las condiciones de oferta y demanda, así como a la ubicación y características de los inmuebles.

Por su parte, Ricardo Dávila, representante inmobiliario ante el Consejo Estatal Empresarial, advirtió que la reforma podría generar incertidumbre entre los inversionistas y modificar las condiciones del mercado de arrendamiento, aunque aclaró que los contratos con nuevos inquilinos pueden negociarse libremente.

La modificación fue aprobada el pasado 1 de octubre con 23 votos a favor, mediante un dictamen acumulado de la Comisión de Justicia, a partir de propuestas promovidas por integrantes de la bancada del PAN, entre ellos Omar Valdés Reyes, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba y el propio Adán Valdivia López.

En este contexto, Valdivia López presentó el 19 de noviembre una nueva iniciativa para derogar el segundo párrafo del artículo 2270 Bis del Código Civil, precisamente el que establece el límite inflacionario.

En su exposición de motivos, el legislador argumenta que la restricción no considera las diferencias entre propiedades ni los gastos de mantenimiento, rehabilitación y modernización, cuyos costos pueden aumentar por encima de la inflación.

También advierte que limitar los ajustes desalentaría la inversión en viviendas destinadas al arrendamiento, reducir la oferta disponible y generar presiones sobre los precios.