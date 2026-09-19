Lorena Corpus Agencia Reforma

CDMX. -A 35 años del éxito que alcanzó la telenovela Cadenas de Amargura en la televisión mexicana, Daniela Castro reveló que estuvo a punto de no hacer el melodrama que marcó un parteaguas en su carrera.

La actriz de 57 años dijo que sintió miedo con esta oportunidad de protagonizar junto a Raúl Araiza la historia producida por Carlos Sotomayor, pues le llegó siendo una jovencita.

«Era mi sexta novela y además era mi primer protagónico, que la verdad yo dije que no la quería hacer. Decía que no estaba preparada para un protagónico tan importante», compartió en entrevista telefónica.

«Pero me dijeron: ‘Pues la haces, sí puedes y la vas a hacer’. Aparte yo me había ido a Miami, acababa de terminar una novela (Días Sin Luna) y quería descansar, porque gracias a Dios desde la primera que hice, Nuevo Amanecer, no paré, pero una cosa era ser coestelar y otra ser estelar», explicó.

Aunque experimentó muchos nervios, pudo con el reto, y fue todo un éxito en aquel 1991.