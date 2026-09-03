Estudiantes bajo los efectos del alcohol han golpeado otros vehículos y dañado las plumas de acceso al intentar retirar sus automóviles del estacionamiento, luego de consumir bebidas en bares cercanos y regresar al campus central de la UAA, reveló el rector Juan Carlos Arredondo Hernández.

Ante estos casos, el personal de vigilancia les impide retirarse en sus vehículos cuando detecta que se encuentran alcoholizados, pues la institución ha optado por mantener las unidades dentro del estacionamiento, añadió.

Arredondo Hernández aclaró que, hasta el momento, no se han aplicado sanciones a estudiantes únicamente por haber consumido alcohol fuera de la Universidad, debido a que son mayores de edad.

Sin embargo, sostuvo que la institución puede intervenir cuando pretenden ingresar en esas condiciones o cuando su conducta pone en riesgo a otros integrantes de la comunidad.

Añadió que la UAA está en desacuerdo con la presencia de bares ubicados a menos de 50 metros de sus instalaciones, al considerar impropio que la cercanía de estos establecimientos incentive a los jóvenes a beber.

El rector afirmó que se ha solicitado reiteradamente a las autoridades regular la ubicación de bares y cantinas en las inmediaciones de la UAA, a fin de que no operen dentro de un radio de 200 metros, pues consideró que estos establecimientos distraen a los jóvenes de sus estudios.

Ante el riesgo que representa permitirles conducir en esas condiciones, Arredondo Hernández recomendó a los estudiantes dejar sus unidades dentro de las instalaciones y utilizar servicios de transporte para regresar a sus domicilios.

La UAA inició hace dos semanas una campaña de concientización sobre los riesgos del consumo de alcohol. Además, el personal de vigilancia identifica a quienes pretenden ingresar bajo sus efectos y les niega el acceso.