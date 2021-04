Jesús Guerrero Agencia Reforma

TIXTLA, Guerrero.-Félix Salgado Macedonio calificó de “traidores” a los consejeros de Instituto Nacional Electoral (INE) propuestos por Morena que votaron a favor de cancelar su candidatura en Guerrero, aunque no mencionó nombres.

“Hay consejeros del INE que fueron propuestos por nuestros camaradas de Morena y nos traicionaron, y quedamos en la votación 6-5, pero esa votación le está pesando mucho al INE”, expresó durante un mitin en Tixtla.

El pasado martes los consejeros Lorenzo Córdova, Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala votaron a favor de mantener la cancelación del registro a la candidatura de Salgado.

Mientras que Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Adriana Favela, Martín Faz y José Roberto Ruiz votaron en contra.

El senador con licencia, quien enfrenta acusaciones por violación y abuso sexual, también se quejó de que el INE lo ha desprestigiado e incluso uno de los consejeros, dijo, lo acusó de delincuente.

“A mí me quisieron hacer delincuente con falsas acusaciones y luego otra vez y otra, pero aquí estamos sin rendirnos”, afirmó.

“Los delincuentes son ellos (los consejeros) porque se ampararon, porque quieren seguir ganando un salario de 260 mil pesos y no quieren ganar igual que nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

En el mitin, donde colocó una ofrenda floral a Vicente Guerrero -oriundo de Tixtla-, Salgado dijo que Morena ya interpuso una demanda de juicio político contra los consejeros del INE, Lorenzo Córdova, presidente de este órgano electoral, y Ciro Murayama.

“Va caer, va a caer, el INE va a caer”, coreó varias veces con sus seguidores Félix Salgado.

El morenista también reiteró su propuesta de desaparecer el INE, ya que, indicó, pone en riesgo la continuidad del Presidente López Obrador.

“El INE es un porquería, son corruptos y por lo tanto, ya no tiene que existir”.

“Porque además, si continúa este INE, imagínense, el 21 de marzo de 2022, nuestro Presidente se va someter al referéndum. La pregunta es: ¿Andrés se va o se queda? El pueblo va a decir se queda y los consejeros del INE van a decir que se va. Nos van a hacer el fraude”, mencionó.

Por último, Salgado anunció una caravana hacia que partirá hoy de Chilpancingo hacia la Ciudad de México en donde se entregará el recurso de impugnación de su caso ante el INE.

Tras el acto, Salgado se fue caminando con un grupo de seguidores a una pozolería para comer.