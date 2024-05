Ante la proximidad del cierre del ejercicio fiscal del gobierno federal en agosto de 2024, el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, reveló que Aguascalientes no recibirá 200 millones de pesos de los fondos esperados, un recorte significativo en su presupuesto de 4 mil millones de pesos que afectará su capacidad operativa.

En entrevista con El Heraldo, el director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) señaló que esta disminución presupuestal afecta a todos los estados. «Aunque 200 millones pueden parecer poco en un presupuesto de varios miles de millones, para nosotros es una cantidad considerable porque la población atendida va en aumento,» afirmó.

Galaviz Tristán expresó su preocupación por el incremento en la ocupación hospitalaria, con un 30% de los pacientes provenientes del IMSS y del ISSSTE. Este aumento se debe a que estas instituciones no están cumpliendo con las expectativas de sus derechohabientes, quienes buscan atención en los hospitales del ISSEA. «La salud es un derecho y el gobierno estatal tiene que responder por sus ciudadanos, lo que genera una carga financiera adicional,» explicó.

El problema se agrava porque, aunque la Ley de Ingresos del Estado estipula que los derechohabientes y los foráneos deben pagar por los servicios, la mayoría de estos pacientes son de escasos recursos y no pueden asumir estos costos.

Para compensar esta situación, el ISSEA ha solicitado nuevamente el apoyo de la gobernadora, quien el año pasado otorgó 400 millones de pesos adicionales. Sin este apoyo, Galaviz Tristán advierte que podrían enfrentar dificultades para prestar servicios adecuados.

El director enfatizó que el año ha sido atípico, marcado por cambios administrativos y electorales, lo que ha afectado la entrega de recursos. A pesar de estos obstáculos, el gobierno estatal está haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener los servicios de salud sin interrupciones.

«Es importante que la gente sepa que estamos trabajando arduamente para gestionar estos recortes y seguir brindando atención médica a todos los ciudadanos de Aguascalientes,» concluyó Galaviz Tristán.