El Congreso del Estado enfrenta una posible reducción presupuestal de al menos 20 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, situación que podría derivar en el despido de personal no sindicalizado y la disminución de los recursos destinados a la gestión social, informó el diputado Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo.

El legislador señaló que, durante las primeras negociaciones presupuestales, se anticipó que el Congreso podría recibir una cantidad inferior a la asignada en 2026, cuando dispuso de poco más de 340 millones de pesos.

Indicó que, de concretarse el recorte, sería necesario prescindir de trabajadores no sindicalizados, garantizando el pago de las prestaciones correspondientes conforme a la ley. Precisó que únicamente 68 empleados de base tendrían asegurada su permanencia laboral.

Valdivia López reconoció que todavía no se ha estimado el número de trabajadores que podrían resultar afectados, debido a que la plantilla laboral registra movimientos constantes en función de las actividades legislativas y las necesidades de las comisiones.

Explicó que el Congreso requiere, como mínimo, una asignación equivalente al presupuesto de 2026, más el ajuste correspondiente a la inflación, para atender sus obligaciones operativas y laborales.

Recordó que los recursos del Poder Legislativo se destinan a la elaboración de iniciativas, la contratación de asesores, las actividades de los diputados y la atención de las demandas ciudadanas.

Asimismo, advirtió que una reducción presupuestal podría repercutir en los recursos destinados a la gestión social, que actualmente ascienden a 95 mil pesos mensuales por legislador.

Finalmente, el diputado consideró poco viable un incremento salarial para los integrantes de la Legislatura durante 2027.