El recorte de entre el 50 y el 70% en la recepción de leche por parte del programa Leche para el Bienestar afecta a 94 productores del centro de acopio de Granjas Fátima, quienes deben buscar compradores alternativos para colocar alrededor de 42 mil litros diarios, informó Saúl Muñoz Hermosillo, presidente de la Asociación de Productores Lecheros de Granjas Fátima.

El dirigente explicó que la notificación del recorte se realizó el lunes 5 de octubre y que, de acuerdo con la información proporcionada a los ganaderos, la medida corresponde a las semanas 41 y 42. Sin embargo, advirtió que existe incertidumbre sobre la continuidad del presupuesto y la posibilidad de que las compras se restablezcan conforme a lo programado para el resto del año.

Detalló que el centro de acopio recibe aproximadamente 80 mil litros diarios, por lo que la reducción representa una afectación considerable para los pequeños y medianos productores que habían planeado sus ingresos con base en las compras del programa federal. Ante esta situación, los ganaderos tuvieron que buscar otros compradores, que ofrecen precios de entre seis y nueve pesos por litro, frente a los 11.50 pesos que recibían por la leche comercializada mediante este esquema.

Muñoz Hermosillo señaló que la problemática se agrava por el incremento en los costos de los granos, los alimentos para el ganado y otros insumos, lo que reduce los márgenes de ganancia de las unidades de producción. Aunque hasta el momento han logrado colocar la leche con apoyo de empresas y otros compradores, reconoció que no existe garantía de mantener esas alternativas si continúa la disminución de las compras.

Indicó que la asociación prepara un escrito para solicitar que el recorte se limite a las dos semanas notificadas y se mantenga el presupuesto previsto para el resto del año, con el propósito de evitar mayores afectaciones económicas a las familias ganaderas.