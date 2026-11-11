Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Consejeros electorales afirmaron que el recorte de 6 mil millones de pesos a su presupuesto del 2027 no impactará la organización de la elección federal.

De los 31 mil 431 millones 887 mil pesos que había solicitado el INE para su gasto operativo y el proceso electoral, tras el recorte le quedarán 25 mil 431 millones aproximadamente.

De ese total, el Instituto había proyectado 13 mil 453 millones de pesos exclusivamente para organizar la elección de diputados federales, por lo que, afirmó la consejera Blanca Cruz, se buscará mantener esa partida.

El organismo también había pedido otros 474 millones 311 mil pesos para apoyar a los OPLES en diversas actividades de sus elecciones locales.

«Tenemos el acuerdo de garantizar las actividades del proceso electoral y ver algunas afectaciones en segundos proyectos, es decir, proyectos que no estén de manera prioritaria relacionados con el proceso electoral y que, de momento, puedan quedar en pausa para que no tengamos ninguna afectación en la organización de las elecciones», indicó la presidenta.

Afirmó que los 10 consejeros también determinaron que no habrá afectaciones a los servicios que presta el Instituto.

Cruz garantizó que se instalarán las 170 mil 181 casillas como está planeado.

«Las elecciones se realizarán conforme a la normativa: una casilla en cada sección o el número de casillas que se determinen en cada sección, con ese esquema al que todas y todos estamos acostumbrados. En la elección del Poder Judicial se tuvo que reducir el número de casillas, no es el caso», agregó.

La consejera Carla Humphrey recordó que de manera «inconstitucional», por segunda ocasión la Secretaría de Hacienda recortó la partida del INE antes de llegar a la Cámara, con el argumento de que no habrá consulta popular. Por ello, en términos reales el recorte será de 11 mil millones de pesos.

«Aquí lo dijimos el año pasado: el Poder Ejecutivo tiene que llevar nuestro presupuesto, tal cual está, sin moverle un peso, un centavo, porque esto es un órgano autónomo.

«Como desafortunadamente ha venido pasando en los últimos ejercicios presupuestales, este récord de recortes, tendremos que analizar cuáles (actividades) son prioritarias para el proceso electoral, cuáles podrían presupuestarse en ceros para que, en caso de algún ahorro o economía, poder darles viabilidad presupuestal», apuntó.

En conferencia de prensa, los consejeros afirmaron que otra prioridad será garantizarles a los 5 mil trabajadores de módulos y otros cientos más empleados de juntas locales y distritales un aumento salarial de 6 por ciento mínimo, con posibilidad de crecer a 12 por ciento.

Confirmó que harán un esfuerzo de garantizar ese incremento con recursos del INE, de no hacerlo, pedirán una ampliación a la Secretaría de Hacienda.

Ante la insistencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum de exigirles recortarse aún más los sueldos, los consejeros recordaron que en el Instituto no existe un empleado que gané más que ella, e incluso, ya no tendrán seguros.