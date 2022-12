Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En lugar de recibir de 12 a 14 mil pesos de aguinaldo, según su grado, médicos residentes que realizan su especialidad médica en Pemex sólo percibieron 2 mil 500 pesos, por lo que desde el pasado 15 de diciembre detuvieron de forma parcial sus labores en los ocho hospitales de la institución.

«No (están) prestando de forma completa las actividades asistenciales, sino nada más las urgencias reales. Esto hace que se límite la asistencia que da el médico residente sólo (a situaciones) urgentes o que amenazan la vida», explicó René Palacios, quien realiza la especialidad de Urgencias médicas en el Hospital Central Norte de Pemex.

Indicó que a esta detención de labores de médicos residentes se le conoce como Asamblea General Permanente. El residente permanece en las instalaciones del hospital en actividades académicas, pero no atiende salvo urgencias, detalló.

El médico aseguró que las autoridades les dijeron que la disminución del aguinaldo está estipulada en el nuevo contrato y que se les pagará «en abonos chiquitos» a lo largo del año.

El problema, afirmó, el médico, es que no se les permitió revisar de forma adecuada el último contrato que firmaron.

«No nos dejaron leerlo y no nos dieron copia. Nos comentaron que posteriormente se iba a hacer públicos ya que lo firmaran las autoridades; pero a fin de cuentas no se nos permitía que nosotros valoráramos cuáles eran los cambios del contrato. Únicamente se nos dijo que había que firmar un nuevo contrato porque el anterior tenía errores».

Agregó que cuando inició la protesta empezaron a recibir presión de los médicos porque aumentó su carga de trabajo y también de directivos y jefes de servicio.

Dijo que los han amenazado con engaños, como que les tramitarán su baja; que la universidad no les permitirá ingresar su proyecto de tesis, o que no los aceptarán para trabajar en otros lugares.

«Desafortunadamente cuando entramos en Asamblea, aumentó la carga de trabajo de los pocos médicos que se tienen contratados, que es personal de confianza en Petróleos Mexicanos.

«Se eleva cuatro o cinco veces la carga de trabajo y de dar consulta a unos pocos pacientes, de repente tienen consulta atiborrada. De hacer unos pocos procedimientos, de repente tienen muchos procedimientos porque obviamente pues faltan manos. Nosotros usualmente como médicos residentes somos más que el personal contratado en hospitales», dijo.