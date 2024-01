Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún no concluyen las obras del Tren Maya y la gerencia de Capital Humano de Fonatur-Tren Maya ya despidió a más del 50 por ciento de su personal, afirmaron fuentes militares.

Por órdenes de la directora de Fonatur, Lyndia Quiroz, alrededor de 250 empleados del área de contrataciones, trámites, autorizaciones y gestiones ante autoridades federales, estatales, municipales y cualquier otra que se requiriera para el desarrollo del proyecto, ya fueron despedidos.

El Tren Maya aún tiene pendientes múltiples contratos para los tramos 6 y 7, que aunque están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), requieren del apoyo y asesoría técnica del personal civil para las tareas de contratación, gestión y otros temas administrativos.

«Están en fila los trámites, hay además múltiples pendientes en los tramos del 1 al 5 en lo que se refiere a la conclusión de contratos o la ampliación de éstos», dijo a REFORMA un mando de la Dirección de Ingenieros Militares.

Se indicó que Quiroz fue llamada de Palacio Nacional para reportar la situación, añadió el ingeniero castrense.

Fonatur Tren-Maya cerró 2023 con 37 empleados de estructura (mandos) y 420 trabajadores eventuales, de acuerdo con respuestas vía Transparencia de Fonatur.

De éstos últimos unos 250 ya fueron dados de baja, aún con la carga de trabajo que tiene ese plan férreo, el más importante de la 4T, recalcó el mando militar.

Fonatur indicó que en 2022 otros 302 empleados, que trabajaron en el área de Obras, también ya fueron dados de baja.

Fonatur-Tren Maya fue creado para un área técnica y/o requirente en las contrataciones.

De esta área surgen las propuestas y esquemas que permiten la participación directa de terceros que formarán parte del desarrollo del proyecto.

Además se le asignó a su personal buscar las mejores condiciones de contratación y promover la participación del sector privado a fin de transferir los principales riesgos relacionados con la implementación del Proyecto y salvaguardar la rectoría del Estado.

Aunado a lo anterior, coadyuvan con la elaboración de documentos y solicitudes necesarios a fin de justificar debidamente la implementación del Proyecto ante las autoridades competentes y realizar el análisis de la legislación aplicable con el fin de estructurar el procedimiento con base en el cual se implementa el Tren Maya.

En diciembre pasado el Tren Maya tuvo su primer viaje mientras diversas promesas presidenciales de indemnización, escuelas y clínicas para los afectados siguen en espera.

De hecho, las niñas y los niños en Palenque, Chiapas, tienen que tomar clases en una casa particular porque los salones del único preescolar fueron usados como bodega de construcción y las dos aulas que prometió Fonatur a través de la constructora aún no están listas.