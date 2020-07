Poco a poco se apaga la llama de la esperanza para conservar la Denominación de Origen del Mezcal que se produce en Aguascalientes, misma que fue otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en 2018, pues se desconoce el estatus jurídico del proceso de defensa sobre la impugnación que interpuso el Consejo Regulador del Mezcal que no quiere aceptar esa autorización y en su momento interpuso un amparo.

Productores de maguey de Asientos, El Llano, Tepezalá, Rincón de Romos y Cosío manifestaron que un mal indicio es que recientemente fue aprobada la Norma Oficial Mexicana 195, a través de la cual se aclara que será el Consejo Regulador del Mezcal –presidido por productores de Oaxaca-, el que regule todas las bebidas destiladas y autorice la certificación.

La incertidumbre de conservar la denominación es, precisamente porque es el CRM el que impugnó la autorización brindada por el IMPI en 2018 y no acepta que Aguascalientes y otros tengan el reconocimiento de ancestralidad y calidad en la producción de mezcal, de ahí que de cumplirse su presagio, seguirán sólo con la bebida como destilado del maguey y aprovechando lo más que se pueda este agave.

No obstante, esperan tener pronto una reunión con el nuevo secretario general de Gobierno en el estado y autoridades tanto de la Sedec como de Sedrae, para conocer el avance que se tiene en el proceso legal, pues el próximo 1º de julio serán abiertos los juzgados federales y no se tiene información del estado que guarda el proceso jurídico.

La apuesta de los productores será aprovechar todas las propiedades del maguey y en tanto que no se logre la DOM seguirán apostando por el destilado como una bebida ancestral y tradicional, pues este tipo de agave es un elemento intrínseco de la cultura campesina y un legado histórico.

La incertidumbre que priva es porque la anterior encargada de la política interna del Gobierno del Estado, llegó al cargo y se fue sin haber clarificado el proceso jurídico en torno al tema del mezcal; ahora se tiene otro secretario general en el Estado y desean la reunión para tratar el tema que les ha mantenido en luz de esperanza desde 2018, y es que se tiene conocimiento que el CRM ha cabildeado mucho en estos casi 2 años para que el IMPI retire la DOM a Aguascalientes y otras entidades que siguen el mismo proceso.