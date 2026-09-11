Integrantes de las Policías Municipales y de la Policía Estatal de Aguascalientes recibieron incentivos económicos mensuales de manos de la gobernadora Tere Jiménez, durante un acto celebrado en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Jesús María.

Durante la entrega, la titular del Ejecutivo estatal informó que, a lo largo de su administración, han egresado 10 generaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol). Asimismo, señaló que el personal operativo participa en esquemas de capacitación permanente, tanto en el ámbito local como internacional, mediante convenios vigentes con instituciones de países como Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y China.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, manifestó que este estímulo económico responde a la política de reconocer y alentar el desempeño de quienes integran las corporaciones. Señaló que el incentivo busca valorar los resultados y la labor que los elementos realizan cotidianamente en la entidad.

Por su parte, el presidente municipal de Jesús María, César Medina Cervantes, destacó la necesidad de mantener el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y la convivencia armónica en las demarcaciones municipales.

En representación de los elementos beneficiados, la policía Sandra Karina Mercado Sandoval expresó que el fortalecimiento institucional requiere no solo infraestructura y equipamiento, sino también el reconocimiento del factor humano que conforma las corporaciones.

Los apoyos económicos se otorgaron a personal de las Policías Municipales y a elementos estatales adscritos a la Policía de Investigación, al Primer y Segundo Grupo Operativo, a la Unidad Especial Preventiva, a Proximidad Social y a la Comisaría Metropolitana.