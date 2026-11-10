El Congreso del Estado incorporó las fotografías de las 15 diputadas que integran la LXVI Legislatura al acervo histórico del Salón Legisladoras, durante una ceremonia realizada en el vestíbulo del Palacio Legislativo, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, Emanuelle Sánchez Nájera, con la asistencia de la gobernadora Tere Jiménez.

El Salón Legisladoras fue instituido mediante el Decreto 167, publicado el 22 de marzo de 2004, con el propósito de reconocer la trayectoria de las mujeres que han formado parte del Poder Legislativo estatal.

La presencia femenina en el Congreso comenzó en la XLVI Legislatura, correspondiente al periodo 1965-1968, cuando Carmelita Martín del Campo se convirtió en la primera diputada local, dentro de una integración de ocho hombres y una mujer.

En 2010, el Congreso contaba únicamente con dos diputadas. Posteriormente, en 2016, la LXIII Legislatura alcanzó una composición de 13 mujeres y 14 hombres, mientras que actualmente la LXVI Legislatura está integrada por 15 diputadas y 12 diputados.

Durante la ceremonia, los integrantes de la Comisión de Postulaciones, Alma Hilda Medina Macías, Ana Laura Gómez Calzada y Fernando Alférez Barbosa, destacaron la evolución de la participación femenina en la representación política y la importancia de mantener condiciones de igualdad en los espacios de decisión.

Las fotografías de las actuales legisladoras se sumaron a la memoria gráfica del Congreso, que documenta la participación de las mujeres desde su incorporación al Poder Legislativo.