El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, recibió un reconocimiento de Libertad y Justicia (Liberjus) y del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE) por la transformación de la Fiscalía de Aguascalientes y los resultados reportados en materia de procuración de justicia.

Las organizaciones, integradas por representantes de los sectores empresarial, jurídico y de seguridad, distinguen cada año a personas cuya trayectoria ha contribuido al fortalecimiento institucional del país. En esta edición, destacaron el liderazgo del funcionario y los avances de la Fiscalía en indicadores nacionales.

Durante la ceremonia, Alonso García afirmó que la distinción también representa el trabajo colectivo del personal de la dependencia y no solo un logro individual. Señaló que, desde el inicio de su gestión, se planteó mejorar la rapidez y eficacia de la atención ciudadana, así como fortalecer la profesionalización, sensibilidad y calidad humana en los servicios.

El fiscal indicó que estas acciones forman parte del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, que contempla coordinación institucional, innovación tecnológica y capacitación. Añadió que alcanzar mejores posiciones nacionales implica mantener resultados concretos y elevar permanentemente las capacidades de la institución.

Finalmente, sostuvo que el reconocimiento no constituye un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa de trabajo. Refrendó el compromiso de continuar con la transformación de la Fiscalía, fortalecer la confianza ciudadana y ofrecer una atención más eficiente, cercana y humana a quienes requieren sus servicios.