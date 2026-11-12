Edmundo Tortolero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Cámara Minera de México (CAMIMEX) reconoció a seis operaciones mineras, entre ellas Grupo México, por sus resultados en materia de seguridad durante 2025, en una ceremonia realizada ayer en esta ciudad sonorense.

El reconocimiento se realizó en el marco del 16 Congreso Internacional Minero Sonora 2026, con la entrega de la distinción Los Cascos de Plata «Ing. Jorge Rangel Zamorano».

Entre las empresas reconocidas están Grupo México, Agnico Eagle México y Torex Resources, en categorías que consideran tipo de operación y número de trabajadores.

La industria minera reportó una inversión de 8 mil 62 millones de pesos en seguridad y salud ocupacional y una tasa de incidencia de accidentes 66.8 por ciento menor que la media nacional.

Los Cascos de Plata se entregan desde 1985 y, a lo largo de 41 años, son considerados los reconocimientos más representativos del sector en materia de seguridad y salud ocupacional.

Las unidades ganadoras del Concurso Anual de Seguridad 2025 fueron: Planta de Cal, Operadora de Minas de Nacozari, de Grupo México, y Mina de La Caridad, Operadora de Minas de Nacozari, de Grupo México, ambas en la categoría de minería a cielo abierto con más de mil trabajadores.

También Cubiro, Mina Pinos Altos, de Agnico Eagle México, junto con Complejo Minero Morelos, Minera Media Luna, de Torex Resources, en la categoría de minería subterránea con más de mil trabajadores.

En la categoría de plantas y fundiciones con hasta 500 trabajadores se reconoció a Refinería de Cobre, Metalúrgica de Cobre, de Grupo México, y Fundición, Metalúrgica de Cobre, de Grupo México. En esta edición, la unidad Fundición obtuvo el reconocimiento por tercera ocasión en la misma categoría, por lo que conservará definitivamente el Casco de Plata.

Pedro Rivero, presidente de CAMIMEX, señaló que el principal resultado de la seguridad minera es que las y los trabajadores puedan regresar sanos y salvos a sus hogares. Añadió que los Cascos de Plata reconocen a los equipos que convierten ese compromiso en acciones y resultados medibles.

Edgar Marín, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Cámara, destacó la importancia de la capacitación, la identificación oportuna de riesgos y la prevención cotidiana como elementos indispensables para proteger la vida y el bienestar de los trabajadores.

Aunque los indicadores reportados muestran avances en materia de seguridad, CAMIMEX advirtió que estos resultados no deben traducirse en una disminución de los esfuerzos preventivos. La Cámara subrayó que cada incidente representa un motivo para reforzar las medidas de protección y extender las buenas prácticas en todos los centros de trabajo.

La organización reiteró que su objetivo es alcanzar cero incidentes en las operaciones mineras, mediante una cultura de prevención que involucre a empresas, trabajadores y equipos de seguridad.