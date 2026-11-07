El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, recibió el galardón Francisco Villarreal Torres, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en el marco del Foro de Mejores Prácticas Municipales, por la implementación del programa “El Árbol de Mi Casa”, que promueve la reforestación y la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esta iniciativa ha logrado involucrar a más de 5 mil familias que asumieron el compromiso de adoptar un árbol y responsabilizarse de su cuidado, con el propósito de ampliar las áreas verdes y fomentar una cultura de protección ambiental.

Montañez destacó que, mediante este esquema, se han plantado especies como majahua, sangre libanesa, tronadora, trueno y astronómica, seleccionadas para incrementar la vegetación en distintos puntos de la ciudad.

Entre las colonias con mayor participación se encuentran Solidaridad II, Paseos del Sur, Paseos de San Antonio, Florida II y El Llanito, donde las familias se han incorporado a las actividades de plantación y mantenimiento.

El programa también contempla la atención a escuelas e instituciones educativas, con el objetivo de involucrar a niñas, niños y jóvenes en acciones de conservación ambiental dentro de sus espacios escolares.

La ANAC entrega este reconocimiento a gobiernos municipales por desarrollar políticas públicas innovadoras que generan beneficios comunitarios y promueven el desarrollo sustentable.

Finalmente, el alcalde señaló que cada árbol plantado y cuidado representa una oportunidad para fortalecer la participación de las familias y las comunidades escolares en la construcción de una ciudad con mayores espacios verdes y una mejor cultura ambiental.