Ante más de mil trabajadores reunidos en el Salón de Locomotoras, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la conmemoración del 34.º aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, donde reconoció públicamente la labor, el compromiso y las jornadas que el personal médico, de enfermería y administrativo dedica a la atención de las familias de Aguascalientes.

Durante el evento, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que el respaldo y el desempeño de este gremio han sido fundamentales para consolidar a la institución como un referente en atención médica. Asimismo, sostuvo que su administración continuará trabajando para fortalecer las condiciones laborales de quienes diariamente atienden a los pacientes.

En el marco de este homenaje al personal de salud, destacó los avances recientes reportados por el centro hospitalario, entre los que figuran el primer trasplante de hígado realizado en la entidad, la inauguración de la nueva Unidad de Quemados y la puesta en marcha del área de trasplante de médula ósea. Señaló que esta infraestructura y tecnología sitúan al estado en el primer lugar nacional en materia de trasplantes.

Por su parte, el secretario general del sindicato, Francisco Javier Araiza Méndez, sostuvo que los resultados operativos presentados son producto del esfuerzo colectivo. Añadió que la organización mantendrá su compromiso de defender los derechos de sus representados y preservar la unidad gremial, en coordinación con la autoridad estatal.

A la ceremonia asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas el alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez; el senador Toño Martín del Campo; el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo; el secretario general de Gobierno, Toño Arámbula, y el director del Instituto de Beneficencia Pública del Estado, Antonio Abad.