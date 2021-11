Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Políticos, empresarios, líderes sindicales y el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecieron ayer su respaldo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la 112 Asamblea General del Instituto, realizada en el patio central de Palacio Nacional, el Mandatario reconoció la labor realizada durante la pandemia.

«Nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores del IMSS, que se aplicaron a fondo para enfrentar la pandemia de Covid-19», señaló.

«Se entregaron de cuerpo y alma, arriesgaron su vida, lo hicieron con mucha responsabilidad, sin protestar, en medio de la tragedia se dedicaron a salvar vidas, al inicio sin la protección suficiente, necesaria, porque no teníamos equipos suficientes para protegerlos».

De manera particular, celebró la operación del IMSS-Bienestar, que cuenta ya con un plan de expansión para atender a las personas que carecen de seguridad social.

«Es un sistema que funciona muy bien para atender a la gente más humilde, a la gente más pobre, y es atención médica y medicamentos gratuitos», dijo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció la ayuda del IMSS para hacer frente a la crisis sanitaria.

«Si no hubiese existido el IMSS y otras instituciones públicas de salud, difícilmente hubiéramos enfrentado estos largos 19 meses desde que apareció el primer episodio de Covid-19 en nuestro País. Por ello, en esta Asamblea Nacional es una ocasión pertinente para darles las gracias a nombre de las y los habitantes de la Ciudad de México», expresó.

José Antonio Abudager Andoni, presidente de la Confederación de Industriales (Concamin), recordó que, durante el momento más alto de la pandemia, en el que más del 50 por ciento de las camas se destinaron a pacientes Covid, el IMSS no sólo no cerró las puertas a nadie, sino que continuó con la atención de otros padecimientos y enfermedades.

A nombre del sector obrero, José Luis Carazo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), propuso que el 19 de enero de 2023 se declare el Día Nacional del IMSS, en el marco del 80 aniversario de su fundación.