El programa STEAM-Hidrotalent ha reunido a mil 480 estudiantes emprendedores y promovido el desarrollo de 295 proyectos tecnológicos en Aguascalientes, con la participación de 25 instituciones educativas y una asistencia acumulada de 7 mil 500 personas durante la actual administración estatal, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Las cifras fueron presentadas durante la premiación del Foro Estatal de Emprendimiento STEAM-Hidrotalent 2026, realizada en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, donde estudiantes de distintas instituciones educativas recibieron reconocimientos por sus propuestas de innovación y emprendimiento.

En esta edición, los proyectos concursaron en dos categorías: Movilidad e Industria 4.0 y Agroindustria 4.0, orientadas a desarrollar soluciones tecnológicas relacionadas con las necesidades de los sectores industrial y agroindustrial.

La ceremonia fue encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, quien entregó los reconocimientos a los participantes y los exhortó a continuar con su formación académica y el desarrollo de proyectos.

“Sigan estudiando para que le den soluciones no solamente a Aguascalientes, sino al mundo entero”, expresó ante los estudiantes reunidos.

El encuentro formó parte de la Expo Prepas y Universidades 2026, organizada por el IEA, en la que más de 3 mil estudiantes conocieron la oferta académica de instituciones de educación media superior y superior.

Como parte de las actividades también se instaló una exposición de robótica, en la que alumnos de bachillerato presentaron proyectos y demostraciones tecnológicas desarrolladas durante su formación escolar.

Además de la premiación de STEAM-Hidrotalent, se entregaron reconocimientos a estudiantes que obtuvieron resultados destacados en robótica y a participantes de los Soft Skills Games de bachilleratos, iniciativa enfocada en fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

Entre los participantes reconocidos estuvo Kimberly Hernández Padilla, estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien obtuvo el segundo lugar con el proyecto Cycla. También participó Jorge Alberto Monroy, alumno de la preparatoria Tec Milenio e integrante del programa Soft Skills.

Ambos estudiantes agradecieron la realización de estos encuentros y convocaron a otros jóvenes a participar en espacios donde puedan presentar sus proyectos y establecer vínculos con instituciones educativas y sectores productivos.

Por su parte, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, señaló que los jóvenes deben orientar sus conocimientos y capacidades hacia la generación de aportaciones para la sociedad, más allá de buscar reconocimiento en las redes sociales.

A la ceremonia asistieron también el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Emanuelle Sánchez Nájera; la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Nora Eva Cardona Ruiz; el director de Educación Superior del IEA, Francisco Rangel Cáceres, y el director de Educación Media Superior del instituto, Noé García Gómez.