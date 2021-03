Natalia Vitela e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El subregistro de muertes por Covid podría alcanzar el 60 por ciento de los 201 mil 623 casos reconocidos oficialmente por la Secretaría de Salud.

De ese modo y en un escenario conservador, a decir de especialistas, la cifra de fallecimientos podría situarse en 322 mil 139 fallecimientos.

Esta cifra se obtiene al sumar las 294 mil 287 muertes reconocidas en el reporte de Exceso de Mortalidad en México, con corte al 13 de febrero, más los 27 mil 852 casos reportados por la dependencia en su reporte epidemiológico diario a partir de aquella fecha y hasta el día de ayer.

“No sabemos realmente cuál es el verdadero subregistro de muertes porque todos los reportes son imposibles de interpretar pues no dicen exactamente lo que están presentando, pero el peor de todos los casos sería sumarlos.

“Esta cifra se obtiene si sumamos 294 mil 287 (del exceso de muertes), más 27 mil 852 casos del acumulado diario; pero incluso podríamos sumar a esos casos los 182 mil 301 registros confirmados por el sistema de vigilancia epidemiológica, que no indica si están incluidos en el registro de exceso y estaríamos hablando de una cifra cercana a los 500 mil fallecimientos, es una cifra brutal”, consideró Malaquías López, experto en Salud Pública y miembro de la Comisión para la Atención de la Emergencia de Covid-19 en la UNAM.

Para el especialista por la UNAM, estas cifras muestran que la pandemia rebasó por completo la capacidad del sistema hospitalario, pues hubo personas que no fallecieron en los hospitales sino en sus propias casas.

Además, números ubicarían a México por encima de Brasil, que reporta 307 mil fallecimientos, con la agravante de que cuenta con una población más grande.

“Seríamos el segundo país con más muertos, pero Brasil y Estados Unidos tienen el triple de habitantes que nosotros; entonces tomando en cuenta la diferencia del tamaño de población ya tendríamos la mortalidad más alta del mundo. Eso nos vuelve el peor país del mundo en cifras de muertos”, lamentó López.

En sentido contrario opinó el epidemiólogo Alejandro Macías, quien consideró que la cifra de exceso de muertes ya incluye los casos reconocidos por las autoridades sanitarias.

“Los casos del sistema de vigilancia están incluidos en el exceso de mortalidad porque el exceso de mortalidad incluye tanto los confirmados como los no confirmados y las muertes indirectas”, señaló.

La doctora en Ciencias Médicas Laurie Anne Ximénez coincidió en que la cifra supera los 322 mil fallecimientos.

“Tarde o temprano se sabrá la verdadera magnitud de la catástrofe que ha azotado a nuestro país por el criminal manejo que nuestras autoridades le han dado a la pandemia.

“Por lo pronto, tenemos el tercer repunte a la vuelta de la esquina. Si lo que está sucediendo en Brasil y en otras partes del mundo es un indicador de lo que nos espera, viviremos semanas o meses muy difíciles”, lamentó la especialista.