Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Sin detallar cifras, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) reconoció que la mayoría de los trabajadores que participaron en la consulta sobre la revisión salarial de 2026 rechazó la propuesta de incremento de 2.9 por ciento, por lo que solicitará retomar la mesa de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para buscar mejores condiciones salariales.

En un mensaje dirigido a los trabajadores, Rafael Olivos, líder del SNTSS, afirmó que respetará el resultado de la consulta y asumirá la responsabilidad de representar la voluntad expresada por los participantes.

«Los resultados son claros. La mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y, quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión», sostuvo.

Olivos explicó que la propuesta sometida a votación fue resultado de las negociaciones previas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de los resolutivos aprobados por el Congreso Nacional del Sindicato.

Sin embargo, señaló que la dirigencia consideró necesario consultar directamente a los empleados del sector salud para conocer su postura sobre el ofrecimiento.

Ante el rechazo, anunció que solicitará reabrir las conversaciones con el IMSS para revisar las propuestas y buscar mejores condiciones salariales para los agremiados.

El dirigente adelantó que la organización informará posteriormente a la base trabajadora sobre los avances que se alcancen en la mesa de negociación, aunque no precisó una fecha para el reinicio de las conversaciones ni detalló si existe una nueva propuesta económica.

Olivos calificó la consulta como un ejercicio democrático y transparente, y sostuvo que escuchar la decisión de los trabajadores forma parte de sus responsabilidades.

Finalmente, llamó a mantener la unidad dentro de la organización, pese a las diferencias de opinión, al señalar que la defensa de los derechos laborales y el bienestar de las familias constituyen una causa común para el Sindicato.