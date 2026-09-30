Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que la conversación pública gira en torno a la trayectoria de la deuda y la preocupación de que esta pueda convertirse en un problema, pero que México «no está tan mal» en comparación con otras economías similares.

«Esto es lo que se oye en las conversaciones: que la deuda de México podría ser un problema. Como saben, parte de lo que se ha observado en los últimos años se debe a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revisó a la baja los datos del PIB, lo que elevó los ratios de deuda respecto al PIB.

«Pero México está ahí, justo por debajo de la media de la mayoría de las economías desarrolladas; nuestros indicadores de deuda no son tan malos en comparación con economías similares o con un grado de desarrollo similar», aseveró Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda, en el North Capital Forum este 29 de septiembre.

En el Paquete Económico, SHCP prevé un nivel de la deuda pública de 54.0 por ciento del PIB para este año y de 55.0 por ciento para 2027, «un nivel por debajo de los proyectados para otras economías emergentes y de América Latina».

El funcionario sostuvo que la Secretaría está comprometida con la convergencia fiscal y que la senda de reducción del déficit público a 4.1 por ciento en 2026 y 3.9 por ciento para 2027 es un compromiso.

«Queremos seguir avanzando en la senda de reducción del déficit público. Recibimos unas cuentas públicas con un déficit del 5.8 por ciento del PIB, prevemos un déficit del 3.9 por ciento del PIB para 2027 y estamos comprometidos a lograrlo, al igual que nos hemos comprometido a un déficit del 4.1 por ciento para finales de este año.

«Queremos aumentar los ingresos fiscales; nuestro objetivo es alcanzar un superávit primario de 0.1 por ciento del PIB para este año y de 0.6 por ciento para el próximo, por lo que estamos realmente comprometidos con una convergencia fiscal gradual, pero sólida y continua», aseveró Amador Zamora.

Durante su presentación en el evento, Hacienda afirmó que, sin los acuerdos que se han firmado con distintos actores económicos como los gasolineros, la inflación sería más alta del nivel que se tiene ahora, en torno a 4.2 por ciento.

«Parte del éxito que se ha observado a la hora de anclar las expectativas de inflación, así como los datos reales de inflación, se debe a las reuniones mantenidas con las gasolineras, con los productores de alimentos frescos y con los productores, sentarnos a dialogar con los sectores relevantes de la economía.

«Si no nos hubiéramos reunido con los propietarios de las gasolineras, probablemente la inflación habría sido mucho más alta de lo que es ahora. En lugar del 3.4 por ciento, podríamos haber visto una inflación en torno al 4.2 por ciento anual. Eso es lo que hemos conseguido», expuso.