Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Salud, David Kershenobich, admitió que el Gobierno federal veía venir la pérdida del estatus de eliminación del sarampión en México, luego de que el brote de la enfermedad se prolongó por más de un año.

El funcionario reconoció que el retiro del reconocimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) era previsible, aunque defendió las campañas de vacunación y aseguró que México recuperará pronto esa condición.

«El retiro de la calificación es algo que lo veíamos venir en el sentido de que cuando tienes un brote de sarampión como el que tuvimos, pues toma un tiempo poderlo alcanzar.

«Actualmente ya nada más tenemos 12 casos activos y nada más en un solo estado que es Chiapas. Eso da la tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante», afirmó.

México perdió el estatus de eliminación del sarampión después de que la transmisión sostenida del virus superó los 12 meses, el límite establecido por la OPS.

El brote comenzó el 1 de febrero de 2025 y el organismo había programado desde marzo una revisión de la situación del País para noviembre.

En la mañanera, Kershenobich sostuvo que la decisión responde a las reglas internacionales y que los organismos sanitarios han reconocido las acciones de México para controlar los contagios, pese a que esas medidas no evitaron la pérdida del reconocimiento.

«Hemos tenido relación con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS y realmente nos han reconocido como un ejemplo de cómo la vacunación puede lograr controlar uno de esos brotes. Siempre existe la posibilidad de tener brotes importados de sarampión. Y en ese reconocimiento, ellos no pueden ir necesariamente quebrando la regla que tienen de quitar o no la calificación que la vamos a recuperar pronto», señaló.

El Secretario afirmó que actualmente sólo permanecen activos 12 casos de sarampión, todos en Chiapas.

La cifra representa una disminución respecto de los 14 casos activos que la Secretaría de Salud había reportado el 17 de noviembre, cuando también había contagios en Quintana Roo.

El reconocimiento retirado por la OPS se refiere a la interrupción de la transmisión endémica del sarampión, por lo que su recuperación requiere demostrar nuevamente que el virus dejó de circular de manera sostenida.

Kershenobich aseguró que México ha aplicado alrededor de 40 millones de vacunas y que actualmente dispone de una reserva de 10 millones de dosis contra el sarampión. También sostuvo que la cobertura nacional de vacunación alcanza el 90 por ciento.

«En la actualidad tenemos ya el 90 por ciento de la gente vacunada y eso permite que la posibilidad de que llegue un brote sea todavía más difícil», expresó el Secretario.